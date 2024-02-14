​Сёмин оценил решение провести и второй мартовский матч сборной России на стадионе «Динамо»

Известный тренер Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что сборные России и Парагвая 25 марта проведут товарищеский матч на «ВТБ Арене». Четырьмя днями ранее на этом же стадионе российская сборная сыграет против Сербии.

«Стадион «Динамо» для зрителей на сегодняшний момент, на мой взгляд, самый уютный. И всегда на «Динамо» практически стопроцентная заполняемость. Хороший сервис на стадионе. Наверное, поэтому выбирают «Динамо», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Также Сёмин отметил, что на «ВТБ Арене» имеется отличное поле.

Стоит сказать, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.

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