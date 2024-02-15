Лепёхин: «Матч со сборной Парагвая и через сто лет вспомнят»

Бывший российский футболист Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал анонс товарищеской игры между сборными России и Парагвая.

«Я думаю, что это хороший соперник. Достойный. Я скажу честно, не особо слежу за Парагваем. Понимаю, что Парагвай - это не Уругвай по уровню. Но, тем не менее, команда сильнее, чем Таджикистан и Куба, например. Уровень повыше. Но сейчас не до разбирательств в уровне соперников. Сейчас любые матчи международные вызывают большой интерес.

Играть нужно как можно больше. Если есть возможность, то ее надо принимать. Нас не пускают в Европу. Но даже при таком раскладе международные матчи имеют свой вес. Для футболистов это важно, почувствовать себя на международной арене. Да и для истории российского футбола это тоже полезно. Через сто лет про это вспомнят», - сказал Лепёхин.