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Назван город, в котором сборная Парагвая готовится к игре с Россией

20 Марта 2024 • 20:55 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 20:00

В грядущий понедельник, 25 марта национальная команда Парагвая будет играть против сборной России в Москве. Правда, готовятся латиноамериканские игроки к встрече отнюдь не в пока что холодной и почти зимней столице, а гораздо южнее.

Как сообщает пресс-служба РФС, прилетевшая в Россию парагвайская команда выбрала в качестве места для тренировок Сочи, а именно футбольный центр «Мацеста».

«Игроки и штаб гостей отметили комфортные условия, хорошее состояние газона и прохладную погоду на юге России», - добавляют в РФС.

Ранее стало известно о том, что игрок «Спартака» Хесус Медина получил травму и не сыграет против сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Парагвая

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РОССИЯ ПАРАГВАЙ
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