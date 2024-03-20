Назван город, в котором сборная Парагвая готовится к игре с Россией

В грядущий понедельник, 25 марта национальная команда Парагвая будет играть против сборной России в Москве. Правда, готовятся латиноамериканские игроки к встрече отнюдь не в пока что холодной и почти зимней столице, а гораздо южнее.

Как сообщает пресс-служба РФС, прилетевшая в Россию парагвайская команда выбрала в качестве места для тренировок Сочи, а именно футбольный центр «Мацеста».

«Игроки и штаб гостей отметили комфортные условия, хорошее состояние газона и прохладную погоду на юге России», - добавляют в РФС.

Ранее стало известно о том, что игрок «Спартака» Хесус Медина получил травму и не сыграет против сборной России.