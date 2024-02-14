Дуарте: «Рад, что Парагвай сыграет с Россией»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Парагвая.

- Очень взволнован и очень рад, что сборная Парагвая приедет в Москву для игры с Россией. Перед матчем нужно учитывать, что обе команды физически очень развиты! Будет интересно, - приводит слова парагвайца «Спорт-Экспресс».

Сегодня стало известно, что матч Россия – Парагвай пройдёт 25 марта в Москве на стадионе московского «Динамо». Отметим, что парагвайская национальная команда будет готовиться к этой встрече в России, разместившись в Сочи за неделю до матча.

Парагвай находится на 53-м месте в рейтинге ФИФА.

Дуарте пополнил состав «Спартака» в январе 2023 года. В московский клуб он перешел из парагвайского «Серро Портеньо», подписав контракт до 2027 года.