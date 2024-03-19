ФИФА и КОНМЕБОЛ не препятствовали матчу Россия – Парагвай

Луис Канонникофф, который занимает пост генерального секретаря Федерации футбола Парагвая, дал комментарий по поводу организации товарищеской игры против России.

«Помех со стороны ФИФА и КОНМЕБОЛ не было – мы быстро получили от них разрешение сыграть товарищеский матч с Россией. Никто из них не был против этой игры», - сказал Канонникофф, чьи слова приводит Sport24.

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая пройдёт в понедельник, 25 марта. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, где своих соперников обычно принимает «Динамо».

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские игры.