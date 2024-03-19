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ФИФА и КОНМЕБОЛ не препятствовали матчу Россия – Парагвай

19 Марта 2024 • 15:32 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 20:00

Луис Канонникофф, который занимает пост генерального секретаря Федерации футбола Парагвая, дал комментарий по поводу организации товарищеской игры против России.

«Помех со стороны ФИФА и КОНМЕБОЛ не было – мы быстро получили от них разрешение сыграть товарищеский матч с Россией. Никто из них не был против этой игры», - сказал Канонникофф, чьи слова приводит Sport24.

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая пройдёт в понедельник, 25 марта. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, где своих соперников обычно принимает «Динамо».

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские игры.  

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ФИФА Сборная России Сборная Парагвая КОНМЕБОЛ Луис Канонникофф ещё теги

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