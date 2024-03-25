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Черчесов поддержал перенос матча Россия – Парагвай

25 Марта 2024 • 20:50 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Парагвай
отменен

Вечером 25 марта сборная России на «ВТБ Арене» должна была принять интересного латиноамериканского соперника, сборную Парагвая. Однако игре из-за печальных событий не суждено было сбыться – 22 марта в Красногорске произошёл страшный теракт, унёсший десятки жизней.

Станислав Черчесов, бывший рулевой сборной России полагает, что решение перенести игру в такое время – здравое решение.

«Убеждён, даже если в плане безопасности всё было бы обеспечено на уровне, психологически и морально этот матч был бы неуместен, решение верное», - говорит Черчесов телеканалу «Матч ТВ».

Станислав Саламович особенно отметил, что даже несмотря на дальнюю дорогу к решению перенести матч сборная Парагвая отнеслась с пониманием.

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