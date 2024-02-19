Бальбуэна: «Рад, что моя сборная сыграет в Москве»

Защитник сборной Парагвая и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна порассуждал о грядущем матче национальных сборных России и Парагвая. Он намечен на 25 марта, а местом действия станет стадион динамовцев – «ВТБ Арена» в Москве.

«Наши команды впервые встретятся, это будет хороший матч. Очень рад, что моя сборная сможет играть здесь, в Москве. Во‑первых, мне не нужно путешествовать в Парагвай, а во‑вторых, потому что мы будем играть на стадионе «Динамо», - делится Бальбуэна для телеканала «Матч ТВ».

Защитник добавил, что очень рад такому событию и отметил, что динамовский стадион является для него домом.

Отметим, что 21 марта, за четыре дня до матча с парагвайцами российская сборная сыграет против команды Сербии.