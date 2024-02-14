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Митрофанов: «После матча с Камеруном многие увидели, что проведение игр в России безопасно»

14 Февраля 2024 • 16:47 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 19:00

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал о том, как удалось договориться о проведении товарищеского матча между сборными России и Парагвая.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Парагвай стоится 25 марта в Москве на «ВТБ Арене» (домашнем стадионе «Динамо»).

«После матча с Камеруном многие футбольные ассоциации заинтересовались проведением товарищеских игр со сборной России. Они увидели, что проведение матчей в России безопасно, а условия и антураж находятся на высшем уровне», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, 21 марта сборная России также встретится с командой Сербии. Отметим, что на сегодняшний день российские команды имеют возможность проводить лишь товарищеские встречи, так как весной 2022 года они были отстранены от всех международных турниров.

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РОССИЯ ПАРАГВАЙ
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