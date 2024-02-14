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​Сборная Парагвая проведёт сбор в России

14 Февраля 2024 • 15:23 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 19:00

Сборная России объявила о том, что 25 марта команда проведёт товарищеский матч против Парагвая. Команды сойдутся лицом к лицу в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена».

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», сборная Парагвая проведёт в России целый тренировочный сбор. По данным источника, парагвайская национальная команда прилетит тремя группами – 17, 18 и 19 марта. Сборная Парагвая будет базироваться в Сочи.

Отметим, что летом сборная Парагвая выступит на Кубке Америки. Команда попала в одну группу с Бразилией и Колумбией. Ещё один соперник парагвайцев определится позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Парагвая

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РОССИЯ ПАРАГВАЙ
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