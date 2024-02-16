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Бушманов считает, что все легионеры сборной России должны сыграть с Парагваем

16 Февраля 2024 • 18:32 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 19:00

В грядущем марте национальную сборную России ждут два интересных матча с непростыми соперниками из мира футбола. 21 марта россияне сыграют с командой Сербии, а 25 марта, как стало известно позавчера – с командой Парагвая.

Футбольный тренер Евгений Бушманов считает, что против парагвайской команды должны сыграть все легионеры сборной России, а именно те, кто выступает за рубежом.

«Матчи против Сербии и Парагвая покажут, на каком уровне находится сейчас сборная. Таких соперников не было давно. Полагаю, на эти игры нужно выставлять сильнейший состав: Головин, Миранчук, Захарян и Кузяев — все наши легионеры должны сыграть», - делится Бушманов с «РБ Спорт».

В последнем на данный момент матче сборная России с неприличным счётом (8:0) разбила сборную Кубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Бушманов

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РОССИЯ ПАРАГВАЙ
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