Руслан Нигматуллин: «С Парагваем сыграет Лунёв, не вижу других вариантов»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин полагает, что в игре россиян со сборной Парагвая 25 марта место в воротах займёт Андрей Лунёв, голкипер «Карабаха».

«Будет играть Лунев, иных вариантов я не вижу. Он обладает опытом международных матчей, его давно не видел тренерский штаб, поэтому, скорее всего, захотят посмотреть его в деле», - говорит Нигматуллин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в матче против Сербии 21 марта ворота россиян защищал основной голкипер Матвей Сафонов, но он отправился в расположение своего клуба, «Краснодара». Теперь в распоряжении у Виталия Кафанова и Валерия Карпина остаются Лунёв, а также Юрий Лодыгин («Панатинаикос») и Александр Максименко («Спартак»).