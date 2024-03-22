Бородюк рассказал, чего ждёт от матча сборных России и Парагвая

В понедельник, 25 марта сборной России предстоит сыграть второй товарищеский матч в эту мартовскую паузу на международные игры. Соперником на «ВТБ Арене» выступит сборная Парагвая.

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк порассуждал, при каком раскладе игра российской и латиноамериканской команд будет обоюдно полезна.

«Жду серьезного отношения к товарищеской игре и борьбы на каждом участке поля. В данном же случае тренерский штаб нашей сборной не получил никакой информации. Она была после матча с Камеруном, который хотел играть и стремился себя показать», - говорит Бородюк Bobsoccer.

Ранее Бородюк раскритиковал сборную Сербии за настрой в минувшей игре против россиян. Балканы пропустили целых четыре безответных мяча.