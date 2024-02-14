​В РФС объяснили, почему Россия и Парагвай сыграют в Москве

В следующем месяце сборная России проведёт два домашних товарищеских матча – против Сербии и Парагвая. Обе игры, 21 и 25 марта соответственно, пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, объяснил, почему матч с Парагваем пройдёт в Москве.

По словам Митрофанова, решение о проведении игры в Москве принято в связи с тем, что сборной Парагвая предстоит долгий перелёт обратно, который отнимает много сил.

«По этой причине был выбран город с лучшим международным авиасообщением, чтобы наш соперник смог вернуться в Парагвай с минимальным количеством пересадок», - цитирует Митрофанова «РБ Спорт».