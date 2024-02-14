Сборная России в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА уже почти два года может проводить только товарищеские матчи. В марте команда Валерия Карпина проведёт действительно две большие игры. В декабре сборная России объявила о матче против Сербии – он пройдёт 21 марта. Теперь же был анонсирован второй поединок – 25 марта российская национальная команда сразится со сборной Парагвая.

Матчи против Сербии и Парагвая пройдут на одном и том же стадионе – на «ВТБ Арене» в Москве.

Напомним, что в последнем товарищеском матче в ноябре сборная России обыграла Кубу со счётом 8:0.