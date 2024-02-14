Дюков: «Рад, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча»

14 февраля был назван второй соперник национальной сборной России на мартовском сборе – это команда Парагвая. Президент РФС Александр Дюков прокомментировал грядущий спарринг российской и латиноамериканской команд.

«Мы рады, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча, а футболисты команды России смогут проверить свой уровень в игре с сильными командами из Европы и Южной Америки», - приводит слова Дюкова «РИА Новости».

Напомним, что игра сборных России и Парагвая состоится 25 марта в Москве. 21 марта россияне будут играть против сборной Сербии.

Ранее о сопернике в лице сборной Парагвая порассуждал Юрий Сёмин.