​Стартовала продажа билетов на матч Россия – Парагвай: известны цены

В марте сборная России проведёт два товарищеских матча – против Сербии и Парагвая. В среду Российский футбольный союз объявил о старте продаж на вторую из этих игр. На первую, как известно, билеты начали продавать раньше.

Приобрести билеты на матч Россия – Парагвай можно по ссылке. Стоимость – от 700 до 3900 рублей.

Матч между сборными России и Парагвая пройдёт в понедельник, 25 марта. Игру примет стадион «ВТБ Арена» в Москве.

Отметим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. Санкции в отношении РФС были введены УЕФА и ФИФА более двух лет назад.