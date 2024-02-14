Колыванов: «Сборная Парагвая – достаточно серьёзный соперник, рад этому матчу»

Игорь Колыванов, российский тренер и футбольный эксперт оценил грядущего соперника национальной сборной России – это команда Парагвая. Матч между сборными состоится 25 марта в Москве.

«Это довольно серьезный соперник и я рад, что команда России с ним сыграет. Как раз после сборов все восстановятся и будут в форме и это гораздо лучше, чем играть с Кубой – там в одну калитку шёл матч», - делится Колыванов с «Чемпионатом».

Напомним, сборная России разгромила всухую сборную Кубы – матч состоялся в конце ноября прошлого года.

За четыре дня до грядущего матча с латиноамериканцами россияне сыграют против сборной Сербии.