UFC на поле: Тюкавин ответил на вызов Бальбуэны

Сборные России и Парагвая 25 марта сойдутся в товарищеском поединке. На поле могут пересечься партнёры по московскому «Динамо» - защитник Фабиан Бальбуэна и нападающий Константин Тюкавин. Бальбуэна в шутку сообщил о готовности устроить с Тюкавиным борьбу в стиле UFC. Форвард теперь дал ответ.

«Бальбуэна сказал, что устроит UFC в товарищеском матче? Я принимаю вызов», - слова Тюкавина приводит на своих страницах Sport24.

Сборные России и Парагвая пересекутся на поле «ВТБ Арены». Четырьмя днями ранее команда Валерия Карпина на этом же стадионе проведёт товарищеский матч против сборной Сербии.