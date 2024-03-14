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UFC на поле: Тюкавин ответил на вызов Бальбуэны

14 Марта 2024 • 14:20 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 14:00

Сборные России и Парагвая 25 марта сойдутся в товарищеском поединке. На поле могут пересечься партнёры по московскому «Динамо» - защитник Фабиан Бальбуэна и нападающий Константин Тюкавин. Бальбуэна в шутку сообщил о готовности устроить с Тюкавиным борьбу в стиле UFC. Форвард теперь дал ответ.

«Бальбуэна сказал, что устроит UFC в товарищеском матче? Я принимаю вызов», - слова Тюкавина приводит на своих страницах Sport24.

Сборные России и Парагвая пересекутся на поле «ВТБ Арены». Четырьмя днями ранее команда Валерия Карпина на этом же стадионе проведёт товарищеский матч против сборной Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Фабиан Бальбуэна Константин Тюкавин ещё теги

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