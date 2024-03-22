Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Роберто Фернандес поделился ожиданиями от матча против сборной России

22 Марта 2024 • 12:32 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 20:00

Защитник московского «Динамо» и национальной сборной Парагвая Роберто Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

Игрок отметил, что у российской команды много хороших игроков, что они и доказали в игре против сборной Сербии.

«Можно отметить всю из команду, которая действовала остро. Нам надо сохранять концентрацию, чтобы продемонстрировать хороший уровень», - приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт в понедельник, 25 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по столичному времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Парагвая Роберто Фернандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Марта
09:54
Защитник сборной России Сильянов рассказал, за кого будет болеть на Евро
21 Марта
23:40
Губерниев: «Матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты»
23:30
Черчесов: «Убеждён, с Парагваем будет совсем другая игра»
23:15
Гранат: «Россияне играли с подавляющим преимуществом»
23:00
Хачатурянц — о матче Россия — Сербия: «Удаление испортило игру для болельщиков»
22:22
Юрист рассказал, почему сборные России и Сербии не могли продолжить матч в равных составах 1
18:39
Пономарёв – о матче с Сербией: «Были встречи с Кубой и другими папуасами, но это более-менее серьёзная команда»
20 Марта
20:55
Назван город, в котором сборная Парагвая готовится к игре с Россией
13:15
Булыкин: «И Россия, и Сербия будут играть в полную силу, поэтому голов будет много»
19 Марта
21:46
Медина получил травму и не сыграет против сборной России
16:35
Новиков: «Карпин хочет посмотреть на новых ребят, поэтому в некоторых товарищеских матчах возникает дисбаланс» 1
15:32
ФИФА и КОНМЕБОЛ не препятствовали матчу Россия – Парагвай
15:27
Газзаев поделился ожиданиями от матчей сборной России
11:39
Хлусевич не понимает, почему Дуарте не вызван в сборную Парагвая
18 Марта
13:30
Бушманов: «Не думаю, что мы сильно отличается по уровню от Сербии и Парагвая»
13:00
Кечинов: «Из российских легионеров ярче всех проявляет себя Миранчук»
17 Марта
23:55
Защитник «Краснодара» — о вызове в сборную России: «Всегда круто играть за национальную команду»
19:17
Точилин высказался об уровне соперников сборной России в товарищеских матчах
16:03
Масалитин: «С Сербией и Парагваем мы не будем отсиживаться в обороне» 1
14:22
Силкин: «На Россию все настраиваются как на последний бой даже в товарищеских матчах»
16 Марта
19:43
Бальбуэна дал консультацию по России тренеру Парагвая
19:31
Бальбуэна высказался о матче против России
14 Марта
14:20
UFC на поле: Тюкавин ответил на вызов Бальбуэны
13:18
Бальбуэна готов устроить «бой» UFC с Тюкавиным
12 Марта
16:14
​4 представителя РПЛ попали в состав сборной Парагвая на игру с Россией
15:39
​Карпин оценил новую форму сборной России
13:37
«Матч ТВ» может не показать игру Россия – Сербия – на канале дали комментарий 1
10 Марта
18:28
​Дасаев оценил новую форму сборной России 1
17:17
​Стало известно, сколько будет стоить новая футболка сборной России
15:27
Сборная России показала две новых формы
14:18
​Сборная России представила новую форму
14:09
Черчесов высказался о влиянии мартовских товарищеских матчей сборной России
09 Марта
18:29
Медина попал в расширенный состав сборной Парагвая на матч против России
13:41
Глебов — о товарищеских матчах сборной России: «Интересно посмотреть на себя на уровне их игроков»
06 Марта
17:32
​Стартовала продажа билетов на матч Россия – Парагвай: известны цены
15:38
Бальбуэна — о матче со сборной России: «Круто, что игра пройдёт на стадионе «Динамо»
05 Марта
11:38
Вратарь сборной России Сафонов: «Будет интересно сыграть против Алонсо»
11:14
Бальбуэна поделился ожиданиями от матча между сборными России и Парагвая
28 Февраля
17:14
​«Матч ТВ» должен показать матчи сборной России в марте
26 Февраля
20:44
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным товарищеских матчей сборной России
23 Февраля
17:25
​Аршавин оценил ближайших соперников сборной России
20 Февраля
09:21
Медина высказался о матче сборных Парагвая и России
19 Февраля
20:34
Бальбуэна: «Рад, что моя сборная сыграет в Москве»
14:28
​Сборная России в марте сыграет в новой форме 1
16 Февраля
19:50
Масалитин: «Парагвай, Уругвай, Сербия, Черногория - неважно, нужно играть со всеми»
18:32
Бушманов считает, что все легионеры сборной России должны сыграть с Парагваем
15 Февраля
17:42
Агент Мельгарехо: «Лоренсо хотел бы сыграть с Россией»
13:59
Лепёхин: «Матч со сборной Парагвая и через сто лет вспомнят»
11:39
Силкин: «В матче с Парагваем нужны все сильнейшие»
11:30
Гладилин – о матче Россия – Парагвай: «Соперник достойный»
10:50
Борис Игнатьев: «Сербия и Парагвай – это шаг вперёд после Кубы»
14 Февраля
23:43
Прудников похвалил сборную Парагвая перед матчем с Россией
21:07
Колыванов: «Сборная Парагвая – достаточно серьёзный соперник, рад этому матчу»
20:03
​Пименов высказался о предстоящем матче Россия – Парагвай
19:26
Дюков: «Рад, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча»
19:23
​Сёмин оценил решение провести и второй мартовский матч сборной России на стадионе «Динамо»
19:15
Балахнин: «Сборная Парагвая – очень интересный соперник»
19:08
​Сёмин оценил сборную Парагвая, ставшую соперником России
18:44
Бышовец: «Сборная России близится к возвращению на международную арену»
17:58
​Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»
17:41
Дуарте: «Рад, что Парагвай сыграет с Россией»
17:31
​В РФС объяснили, почему Россия и Парагвай сыграют в Москве
17:30
Бородюк хочет видеть основной состав сборной России в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая
17:26
​Парагвай был очень заинтересован в матче с Россией – генсек РФС
16:47
Митрофанов: «После матча с Камеруном многие увидели, что проведение игр в России безопасно»
15:43
​Россия впервые сыграет с Парагваем
15:30
​РФС подчеркнул важный момент о матче Россия – Парагвай 1
15:23
​Сборная Парагвая проведёт сбор в России
15:08
​Сборная России объявила имя второго соперника на март
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОССИЯ ПАРАГВАЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ Стала известна сумма штрафа Промеса «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Цель «Спартака» Актюркоглу решил, где хочет играть В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Металлургом» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина «Автомобилист» в овертайме победил СКА и увеличил преимущество в серии Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Марта
12:40 · Чемпионат мира 2026
Головин отметил прогресс Захаряна
12:40 · Чемпионат мира 2026
Тарханов: «Сербы сами лишили себя хорошей игры, судья ни при чём» эксклюзив
12:32 · Чемпионат мира 2026
Роберто Фернандес поделился ожиданиями от матча против сборной России
12:24 · Чемпионат мира 2026
Григорий Иванов: «Удаления Гайича не было, только чистый пенальти»
12:23 · Чемпионат мира 2026
Корнеев: «Это именно, то, что мы хотим видеть в исполнении сборной»
12:18 · Чемпионат мира 2026
Григорий Иванов отреагировал на победу России в матче с Сербией
12:15 · Чемпионат мира 2026
Глебов рассказал, благодаря чему удалось переиграть Сербию эксклюзив
12:02 · Чемпионат мира 2026
Силкин — о матче Россия - Сербия: «Футбола было мало»
12:01 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский: «Сербы выйдут из группы на Евро» эксклюзив
11:41 · Чемпионат мира 2026
Данил Глебов: «Мы должны показывать, тем более дома, лучшую игру»
11:33 · Чемпионат мира 2026
Экс-глава РПЛ Хачатурянц подвёл итоги матча между сборными России и Сербии
11:31 · Чемпионат мира 2026
Адамов рассказал о том, что для него стало неожиданностью в матче с Сербией эксклюзив
11:15 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский — о победе над сборной Сербии: «Рассчитывали играть за себя, друг за друга»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: Я против нового контракта для Карпина  1
10:50 · Чемпионат мира 2026
Хлусевич высказался о разгроме Сербии
Все новости
Рекомендуем