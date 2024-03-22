Роберто Фернандес поделился ожиданиями от матча против сборной России

Защитник московского «Динамо» и национальной сборной Парагвая Роберто Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

Игрок отметил, что у российской команды много хороших игроков, что они и доказали в игре против сборной Сербии.

«Можно отметить всю из команду, которая действовала остро. Нам надо сохранять концентрацию, чтобы продемонстрировать хороший уровень», - приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт в понедельник, 25 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по столичному времени.