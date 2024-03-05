Вратарь сборной России Сафонов: «Будет интересно сыграть против Алонсо»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов поделился ожиданиями от противостояния со своим одноклубником Хуниором Алонсо в товарищеском матче против Парагвая.

«Будет интересно сыграть против Алонсо, тоже опыт. Мы перекинулись с ним парой слов, когда узнали, что матч состоится», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, матч Россия — Парагвай состоится 25 марта в Москве на «ВТБ Арене». Ранее, 21 марта, команда Валерия Карпина на этом же стадионе померится силами со сборной Сербии.

В текущем сезоне парагваец Алонсо провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.