Балахнин: «Сборная Парагвая – очень интересный соперник»

Сергей Балахнин, бывший тренер «Ростова» и футбольный эксперт оценил новоиспечённого соперника сборной России – команду Парагвая. Матч между национальными командами назначен на 25 марта и пройдёт в Москве.

«Интересно будет за матчем понаблюдать. Это команда из Южной Америки, другой стиль, иная философия футбола. Объективно, Парагвай не из элитных команд. Но нам всё равно не с кем играть, поэтому интересно как наши будут выглядеть», - делится Балахнини в диалоге с Vprognoze.ru.

Отметим, что за четыре дня до игры с латиноамериканцами сборная России примет дома команду Сербии. Команда Парагвая занимает 51-е место рейтинга ФИФА.