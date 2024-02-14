​РФС подчеркнул важный момент о матче Россия – Парагвай

В понедельник, 25 марта, сборная России проведёт товарищеский матч против Парагвая. Команды сыграют в Москве на «ВТБ Арене», где своих соперников обычно принимает «Динамо».

На официальном сайте Российского футбольного союза подчёркивается важный момент – результат матча Россия – Парагвай будет учитываться в рейтинге ФИФА. Это означает, что тренеры смогут сделать не более шести замен.

Отметим, что ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта – против Сербии. Эта игра тоже пройдёт на «ВТБ Арене».

Напомним, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас не участвует в официальных соревнованиях.