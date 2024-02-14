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​РФС подчеркнул важный момент о матче Россия – Парагвай

14 Февраля 2024 • 15:30 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 19:00

В понедельник, 25 марта, сборная России проведёт товарищеский матч против Парагвая. Команды сыграют в Москве на «ВТБ Арене», где своих соперников обычно принимает «Динамо».

На официальном сайте Российского футбольного союза подчёркивается важный момент – результат матча Россия – Парагвай будет учитываться в рейтинге ФИФА. Это означает, что тренеры смогут сделать не более шести замен.

Отметим, что ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта – против Сербии. Эта игра тоже пройдёт на «ВТБ Арене».

Напомним, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас не участвует в официальных соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Парагвая

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РОССИЯ ПАРАГВАЙ
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Папаня
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