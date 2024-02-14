​Пименов высказался о предстоящем матче Россия – Парагвай

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о втором мартовском товарищеском матче команды. В среду было объявлено, что 25 марта сборная России сыграет против Парагвая на московской «ВТБ Арене».

«Парагвай – один из сильнейших соперников сборной России за последнее время. Отличный выбор! Хорошо, что игра пройдёт в Москве. Это будет праздник для болельщиков», - цитирует Пименова «Чемпионат».

Отметим, что первым соперником сборной России в 2024 году будет сборная Сербии – матч пройдёт 21 марта.

Добавим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи.