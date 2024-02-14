Бышовец: «Сборная России близится к возвращению на международную арену»

В среду, 14 февраля определился ещё один соперник национальной сборной России в грядущем марте. Это сборная Парагвая, матч пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» 25 марта. Ранее российской команде предстоит сыграть с командой Сербии 21 марта.

Знаменитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец считает, что благодаря этим матчам сборная России стала ближе к возвращению на международную арену.

«Каждый матч - шанс посмотреть на уровень нашей сборной, определить её вектор развития. А вызов новых игроков в сборную будет являться для них некой мотивацией, чтобы показать свой лучший уровень. Думаю, что грядущие матчи говорят, что мы медленно приближаемся к возвращению на международную арену», - говорит Бышовец «Матч ТВ».

Последний официальный матч сборная России на данный момент провела против команды Хорватии в ноябре 2021 года.