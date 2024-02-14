Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Бышовец: «Сборная России близится к возвращению на международную арену»

14 Февраля 2024 • 18:44 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 19:00

В среду, 14 февраля определился ещё один соперник национальной сборной России в грядущем марте. Это сборная Парагвая, матч пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» 25 марта. Ранее российской команде предстоит сыграть с командой Сербии 21 марта.

Знаменитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец считает, что благодаря этим матчам сборная России стала ближе к возвращению на международную арену.

«Каждый матч - шанс посмотреть на уровень нашей сборной, определить её вектор развития. А вызов новых игроков в сборную будет являться для них некой мотивацией, чтобы показать свой лучший уровень. Думаю, что грядущие матчи говорят, что мы медленно приближаемся к возвращению на международную арену», - говорит Бышовец «Матч ТВ».

Последний официальный матч сборная России на данный момент провела против команды Хорватии в ноябре 2021 года.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анатолий Бышовец

Новости по матчу

Сегодня, 14 Февраля
19:15
Балахнин: «Сборная Парагвая – очень интересный соперник»
19:08
​Сёмин оценил сборную Парагвая, ставшую соперником России
18:44
Бышовец: «Сборная России близится к возвращению на международную арену»
17:58
​Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»
17:41
Дуарте: «Рад, что Парагвай сыграет с Россией»
17:30
Бородюк хочет видеть основной состав сборной России в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая
17:26
​Парагвай был очень заинтересован в матче с Россией – генсек РФС
16:47
Митрофанов: «После матча с Камеруном многие увидели, что проведение игр в России безопасно»
15:43
​Россия впервые сыграет с Парагваем
15:30
​РФС подчеркнул важный момент о матче Россия – Парагвай 1
15:23
​Сборная Парагвая проведёт сбор в России
15:08
​Сборная России объявила имя второго соперника на март
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ ПАРАГВАЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Канарейкен: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
19:26 · Чемпионат мира 2026
Дюков: «Рад, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча»
19:23 · Чемпионат мира 2026
​Сёмин оценил решение провести и второй мартовский матч сборной России на стадионе «Динамо»
19:15 · Чемпионат мира 2026
Балахнин: «Сборная Парагвая – очень интересный соперник»
19:08 · Чемпионат мира 2026
​Сёмин оценил сборную Парагвая, ставшую соперником России
18:44 · Чемпионат мира 2026
Бышовец: «Сборная России близится к возвращению на международную арену»
17:58 · Чемпионат мира 2026
​Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»
17:41 · Чемпионат мира 2026
Дуарте: «Рад, что Парагвай сыграет с Россией»
17:31 · Чемпионат мира 2026
​В РФС объяснили, почему Россия и Парагвай сыграют в Москве
17:26 · Чемпионат мира 2026
​Парагвай был очень заинтересован в матче с Россией – генсек РФС
16:47 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: «После матча с Камеруном многие увидели, что проведение игр в России безопасно»
15:43 · Чемпионат мира 2026
​Россия впервые сыграет с Парагваем
15:30 · Чемпионат мира 2026
​РФС подчеркнул важный момент о матче Россия – Парагвай 1
15:23 · Чемпионат мира 2026
​Сборная Парагвая проведёт сбор в России
13 Февраля
22:36 · Чемпионат мира 2026
Джокович не сможет посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии
13:38 · Чемпионат мира 2026
Кержаков: «Россия проверит свой уровень в матче с Сербией»
Все новости
Рекомендуем