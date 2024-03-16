Бальбуэна высказался о матче против России

В понедельник, 25 марта, сборные России и Парагвая проведут товарищеский матч на «ВТБ Арене». Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос, обсуждал ли он представляющую игру против России с другими футболистами парагвайской национальной команды.

«Пока не разговаривали, потому что у нас были свои тренировки, игры», - сказал Бальбуэна. Футболист отметил, что сборная Парагвая соберётся для сбора в Сочи 18 марта.

«С нетерпением ждём, когда все вместе сможем собраться в составе национальной команды. Большинство игроков нашей сборной – друзья, мы всегда хорошо проводим время вместе. Конечно, мы ждём матча с Россией, это будет отличная игра», - цитирует Бальбуэну «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Российский футбольный союз уже больше двух лет находится под санкциями. В такой ситуации сборная России может проводить только товарищеские матчи. Что касается официальных игр, то последний такой матч российская национальная команда проводила в ноябре 2021 года.

UFC на поле: Тюкавин ответил на вызов Бальбуэны