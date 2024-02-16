Масалитин: «Парагвай, Уругвай, Сербия, Черногория - неважно, нужно играть со всеми»

Бывший российский футболист Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал анонс товарищеской игры между сборными России и Парагвая.

«Сейчас каждая сборная уже представляет опасность. Даже Таджикистан тот же показывал отличную игру на азиатских играх. Парагвай - это другой соперник, достойный. Хорошо, что такие соперники появляются. Значит, мы движемся в правильном направлении. Я только за смотреть такие матчи. Парагвай, Уругвай, Сербия, Черногория - неважно. Нужно играть со всеми и показывать свою игру.

Не нужно обращать внимания, с кем мы играем. Надо тренировать свою игру. Неважно, Куба или Бразилия напротив нас. С Кубой мы играли хорошо. Да, они были слабыми, но ничего страшного. Мы показали свою игру. Понятно, что результат нужен всем, даже любители не хотят проигрывать. Но нужно прикладывать усилия и мастерство. Мотивация играть в таких матчах точно есть», - сказал Масалитин.