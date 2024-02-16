Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Масалитин: «Парагвай, Уругвай, Сербия, Черногория - неважно, нужно играть со всеми» эксклюзив

16 Февраля 2024 • 19:50 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 19:00

Бывший российский футболист Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал анонс товарищеской игры между сборными России и Парагвая.

«Сейчас каждая сборная уже представляет опасность. Даже Таджикистан тот же показывал отличную игру на азиатских играх. Парагвай - это другой соперник, достойный. Хорошо, что такие соперники появляются. Значит, мы движемся в правильном направлении. Я только за смотреть такие матчи. Парагвай, Уругвай, Сербия, Черногория - неважно. Нужно играть со всеми и показывать свою игру.

Не нужно обращать внимания, с кем мы играем. Надо тренировать свою игру. Неважно, Куба или Бразилия напротив нас. С Кубой мы играли хорошо. Да, они были слабыми, но ничего страшного. Мы показали свою игру. Понятно, что результат нужен всем, даже любители не хотят проигрывать. Но нужно прикладывать усилия и мастерство. Мотивация играть в таких матчах точно есть», - сказал Масалитин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин

Новости по матчу

Сегодня, 16 Февраля
19:50
Масалитин: «Парагвай, Уругвай, Сербия, Черногория - неважно, нужно играть со всеми»
18:32
Бушманов считает, что все легионеры сборной России должны сыграть с Парагваем
15 Февраля
17:42
Агент Мельгарехо: «Лоренсо хотел бы сыграть с Россией»
13:59
Лепёхин: «Матч со сборной Парагвая и через сто лет вспомнят»
11:39
Силкин: «В матче с Парагваем нужны все сильнейшие»
11:30
Гладилин – о матче Россия – Парагвай: «Соперник достойный»
14 Февраля
23:43
Прудников похвалил сборную Парагвая перед матчем с Россией
21:07
Колыванов: «Сборная Парагвая – достаточно серьёзный соперник, рад этому матчу»
20:03
​Пименов высказался о предстоящем матче Россия – Парагвай
19:26
Дюков: «Рад, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча»
19:23
​Сёмин оценил решение провести и второй мартовский матч сборной России на стадионе «Динамо»
19:15
Балахнин: «Сборная Парагвая – очень интересный соперник»
19:08
​Сёмин оценил сборную Парагвая, ставшую соперником России
18:44
Бышовец: «Сборная России близится к возвращению на международную арену»
17:58
​Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»
17:41
Дуарте: «Рад, что Парагвай сыграет с Россией»
17:31
​В РФС объяснили, почему Россия и Парагвай сыграют в Москве
17:30
Бородюк хочет видеть основной состав сборной России в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая
17:26
​Парагвай был очень заинтересован в матче с Россией – генсек РФС
16:47
Митрофанов: «После матча с Камеруном многие увидели, что проведение игр в России безопасно»
15:43
​Россия впервые сыграет с Парагваем
15:30
​РФС подчеркнул важный момент о матче Россия – Парагвай 1
15:23
​Сборная Парагвая проведёт сбор в России
15:08
​Сборная России объявила имя второго соперника на март
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ ПАРАГВАЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо Мбаппе готов перейти в «Арсенал», но есть проблема ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками Беллингем обратился к Диасу после его чудо-гола в Лиге чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
20:16 · Чемпионат мира 2026
Тарханов оценил потенциальный матч сборных России и Беларуси
19:50 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «Парагвай, Уругвай, Сербия, Черногория - неважно, нужно играть со всеми» эксклюзив
19:04 · Чемпионат мира 2026
​РФС ведёт переговоры по матчу сборной России на июнь – известен возможный соперник
18:32 · Чемпионат мира 2026
Бушманов считает, что все легионеры сборной России должны сыграть с Парагваем
10:21 · Чемпионат мира 2026
УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали матч России против Парагвая
10:03 · Чемпионат мира 2026
Сборная Парагвая сыграет с Россией лучшим составом
09:57 · Чемпионат мира 2026
Клинсманн остался без работы
15 Февраля
20:56 · Чемпионат мира 2026
Наумов: «Сборная России не будет фаворитом в игре с Парагваем»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Семёнов рассказал, что помешало сборной России выйти из группы на мундиале 2014 года
18:10 · Чемпионат мира 2026
Бывший вратарь сборной Греции считает Яшина лучшим голкипером в истории
17:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Мельгарехо: «Лоренсо хотел бы сыграть с Россией»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мейра — о сборной России: «Раньше были большие личности, у нынешних футболистов совершенно другая психология»
13:24 · Чемпионат мира 2026
Булыкин оценил соперников сборной России
11:39 · Чемпионат мира 2026
Силкин: «В матче с Парагваем нужны все сильнейшие»
10:50 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев: «Сербия и Парагвай – это шаг вперёд после Кубы»
Все новости
Рекомендуем