Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Борис Игнатьев: «Сербия и Парагвай – это шаг вперёд после Кубы»

15 Февраля 2024 • 10:50 Комментировать
РОССИЯ
...
Парагвай
25.03 19:00

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал соперников сборной России по весенним матчам.

Вчера стало известно, что национальная команда Валерия Карпина 25 марта проведёт товарищеский матч против Парагвая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Динамо». Перед этим сборная России на той же арене примет команду Сербии. Матч пройдет 21 марта.

- Могу только поаплодировать РФС за такую умелую и профессиональную работу по выбору соперников для нашей футбольной сборной на ближайшие товарищеские матчи. Сербия с Парагваем - это, несомненно, шаг вперед после Кубы, - приводит слова Игнатьева RT.

Результат встречи Россия - Парагвай будет учитываться в рейтинге сборных ФИФА. Сборная России на данный момент занимает 38-е место в рейтинге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Парагвая Сборная Сербии Борис Игнатьев ещё теги

Новости по матчу

14 Февраля
23:43
Прудников похвалил сборную Парагвая перед матчем с Россией
21:07
Колыванов: «Сборная Парагвая – достаточно серьёзный соперник, рад этому матчу»
20:03
​Пименов высказался о предстоящем матче Россия – Парагвай
19:26
Дюков: «Рад, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча»
19:23
​Сёмин оценил решение провести и второй мартовский матч сборной России на стадионе «Динамо»
19:15
Балахнин: «Сборная Парагвая – очень интересный соперник»
19:08
​Сёмин оценил сборную Парагвая, ставшую соперником России
18:44
Бышовец: «Сборная России близится к возвращению на международную арену»
17:58
​Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»
17:41
Дуарте: «Рад, что Парагвай сыграет с Россией»
17:31
​В РФС объяснили, почему Россия и Парагвай сыграют в Москве
17:30
Бородюк хочет видеть основной состав сборной России в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая
17:26
​Парагвай был очень заинтересован в матче с Россией – генсек РФС
16:47
Митрофанов: «После матча с Камеруном многие увидели, что проведение игр в России безопасно»
15:43
​Россия впервые сыграет с Парагваем
15:30
​РФС подчеркнул важный момент о матче Россия – Парагвай 1
15:23
​Сборная Парагвая проведёт сбор в России
15:08
​Сборная России объявила имя второго соперника на март
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ ПАРАГВАЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Чалов может проститься с ЦСКА Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
10:50 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев: «Сербия и Парагвай – это шаг вперёд после Кубы»
10:32 · Чемпионат мира 2026
Валуев рассказал, чего ждёт от матча России и Парагвая
09:38 · Чемпионат мира 2026
Хлусевич оценил ближайших соперников сборной России
14 Февраля
23:43 · Чемпионат мира 2026
Прудников похвалил сборную Парагвая перед матчем с Россией
21:07 · Чемпионат мира 2026
Колыванов: «Сборная Парагвая – достаточно серьёзный соперник, рад этому матчу»
20:03 · Чемпионат мира 2026
​Пименов высказался о предстоящем матче Россия – Парагвай
19:26 · Чемпионат мира 2026
Дюков: «Рад, что наши болельщики смогут увидеть два домашних матча»
19:23 · Чемпионат мира 2026
​Сёмин оценил решение провести и второй мартовский матч сборной России на стадионе «Динамо»
19:15 · Чемпионат мира 2026
Балахнин: «Сборная Парагвая – очень интересный соперник»
19:08 · Чемпионат мира 2026
​Сёмин оценил сборную Парагвая, ставшую соперником России
18:44 · Чемпионат мира 2026
Бышовец: «Сборная России близится к возвращению на международную арену»
17:58 · Чемпионат мира 2026
​Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»
17:41 · Чемпионат мира 2026
Дуарте: «Рад, что Парагвай сыграет с Россией»
17:31 · Чемпионат мира 2026
​В РФС объяснили, почему Россия и Парагвай сыграют в Москве
17:26 · Чемпионат мира 2026
​Парагвай был очень заинтересован в матче с Россией – генсек РФС
Все новости
Рекомендуем