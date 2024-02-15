Борис Игнатьев: «Сербия и Парагвай – это шаг вперёд после Кубы»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал соперников сборной России по весенним матчам.

Вчера стало известно, что национальная команда Валерия Карпина 25 марта проведёт товарищеский матч против Парагвая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Динамо». Перед этим сборная России на той же арене примет команду Сербии. Матч пройдет 21 марта.

- Могу только поаплодировать РФС за такую умелую и профессиональную работу по выбору соперников для нашей футбольной сборной на ближайшие товарищеские матчи. Сербия с Парагваем - это, несомненно, шаг вперед после Кубы, - приводит слова Игнатьева RT.

Результат встречи Россия - Парагвай будет учитываться в рейтинге сборных ФИФА. Сборная России на данный момент занимает 38-е место в рейтинге.