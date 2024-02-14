​Парагвай был очень заинтересован в матче с Россией – генсек РФС

В среду было объявлено о том, что 25 марта сборная России на «ВТБ Арене» проведёт товарищеский матч против Парагвая. Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза, дал комментарий на этот счёт. По его словам, парагвайцы были серьёзно заинтересованы в этом матче.

«Парагвай был очень заинтересован в том, чтобы сыграть с нами. У этой сборной в паузу будет один товарищеский матч, поэтому коллеги попросили предоставить базу для тренировок», - сказал Митрофанов «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о том, что в марте сборная Парагвая проведёт в России целый учебно-тренировочный сбор.

Добавим, что 21 марта сборная России проведёт товарищеский матч против Сербии – он тоже состоится на «ВТБ Арене» в Москве.