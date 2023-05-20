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Гави – о возможном уходе из «Барселоны»: «Я хочу, чтобы все были спокойны на этот счёт»

20 Мая 2023 • 01:34 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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Через 19 ч. 11 мин.

Полузащитник «Барселоны» Гави вновь высказался о своём будущем в клубе.

18-летний футболист привлекает интерес со стороны грандов европейского футбола, и его потенциальный уход остаётся обсуждаемой темой в СМИ на фоне финансовых трудностей каталонского клуба.

«Я хочу, чтобы моё будущее не вызывало ни у кого беспокойства. «Барселона» – клуб моей мечты, я всегда хотел играть именно здесь. Я спокоен. Прошу не волноваться на этот счёт», – сказал в интервью Movistar юный хавбек.

В активе Гави шесть результативных передач и два забитых мяча в 46 поединках за «сине-гранатовых» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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