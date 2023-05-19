Хави хочет остаться в «Барселоне» на всю жизнь — зарплата не станет проблемой

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Ранее сообщалось, что 43-летний специалист требует повышение своего оклада в два раза.
«Мы уже поговорили о некоторых моментах. Зарплата? Это не станет проблемой, это не главный вопрос для меня. Я хочу, чтобы мы хорошо усилили состав для победы в разных турнирах», — приводит слова Хави Diario Sport.
Тренер добавил, что готов остаться в «Барселоне» до конца своей карьеры, но все будет зависеть от результатов команды, ведь это самый требовательный в мире клуб.
Текущий трудовой договор Хави с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне каталонский клуб стал чемпионом Испании и завоевал Суперкубок страны.
Тренер добавил, что готов остаться в «Барселоне» до конца своей карьеры - из текста
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ай.. бугамараки.. карьера длиною в жизь.. как ента рамантична.. пастелите ему циновку возле дверей.. так будец фееричней.. А-ха-ха-ха! )))
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