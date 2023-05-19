Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может перебраться в «Барселону».

Как признал наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес, клуб намерен в обязательном порядке приобрести нового полузащитника на место уходящего Серхио Бускетса. Подписанием мечты для «Барселоны» считался Мартин Субименди из «Реал Сосьедада», однако данный трансфер практически невозможен из-за крайне высокой стоимость игрока. По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, новым приоритетом для каталонского гранда стал Амрабат, доступный по сниженной цене.

Напомним, что марокканец мог оказаться в «Барселоне» ещё зимой, однако «Фиорентина» отказалась отпускать хавбека.