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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» запланировала трансфер 7 новичков

16 Мая 2023 • 15:01 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Каталонская «Барселона» летом хочет пополнить свои ряды 7 новыми футболистами, несмотря на проблемы с финансовым фэйр-плеем. По информации от Sport, многое будет зависеть от того, одобрит ли Ла Лига план «сине-гранатовых» 19 мая.

«Барселона» рассчитывает усилить сразу несколько позиций в летнее трансферное окно. Вместо Серхио Бускетса клуб хочет приобрести опорного хавбека «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. На радаре «Барселоны» есть ещё один полузащитник Илкай Гюндоган. Главной целью остаётся возвращение Лионеля Месси, но, помимо этого, команда также планирует пригласить Иньиго Мартинеса в центр обороны, а также нового правого защитника.

Напомним, на днях «Барселона» выиграла чемпионский титул Ла Лиги.

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Барселона трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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