Тер Штеген: «Лига чемпионов – одна из главных целей «Барселоны» на следующий сезон»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о целях своей команды на следующий сезон. Каталонский клуб хочет выиграть Лигу чемпионов, с которой ранее дважды подряд вылетел на стадии группового этапа.

«Лига чемпионов – одна из главных целей «Барселоны» на следующий сезон. Мы всегда хотим добраться как можно дальше в этом соревновании. Мы обязаны хорошо стартовать как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов», – цитирует тер Штегена Vamos.

Напомним, в последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в 2015 году, когда в берлинском финале был обыгран туринский «Ювентус». С тех пор каталонцы максимум доходили до полуфинала соревнования.