Суарес: «Поздравляю фанатов «Барселоны» с победой в Ла Лиге»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил фанатов каталонского клуба с победой в чемпионате Испании. Напомним, вчерашняя победа в дерби над «Эспаньолом» позволила «сине-гранатовым» оформить первый чемпионский титул Ла Лиги с 2019 года.

«Поздравляю фанатов «Барселоны» с победой в Ла Лиге. Наслаждайтесь, потому что победа в этом турнире всегда даётся сложно. Вперёд «Барселона»!», – написал уругваец в своих социальных сетях.

Напомним, Суарес 5 раз в своей карьере становился чемпионом Испании. 4 из этих трофея Луис выиграл в составе «Барселоны», а последний – в стане мадридского «Атлетико» в 2021 году.