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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия останется в «Барселоне»

20 Мая 2023 • 11:48 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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Через 9 ч. 59 мин.

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия останется в каталонском клубе на следующий сезон. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, в стане «сине-гранатовых» приняли окончательное решение о будущем футболиста.

Источник сообщает, что Гарсия теперь рассматривается в «Барселоне» не как центральный защитник, а как опорный хавбек, который станет одним из тех, кто заменит ушедшего на правах свободного агента Серхио Бускетса.

Гарсия задумывался об уходе из «Барселоны» из-за отсутствия игрового времени, но теперь футболист готов остаться и вновь побороться за место в стартовом составе с конкурентами.

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Барселона Эрик Гарсия
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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