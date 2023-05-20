Эрик Гарсия останется в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия останется в каталонском клубе на следующий сезон. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, в стане «сине-гранатовых» приняли окончательное решение о будущем футболиста.

Источник сообщает, что Гарсия теперь рассматривается в «Барселоне» не как центральный защитник, а как опорный хавбек, который станет одним из тех, кто заменит ушедшего на правах свободного агента Серхио Бускетса.

Гарсия задумывался об уходе из «Барселоны» из-за отсутствия игрового времени, но теперь футболист готов остаться и вновь побороться за место в стартовом составе с конкурентами.