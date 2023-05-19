«Барселона» выставила Феррана Торреса и Ансу Фати на трансфер

Каталонская «Барселона» выставила на трансфер двух атакующих футболистов. Как сообщает журналист Ферран Мартинес, в списке на продажу теперь находятся нападающие Ансу Фати и Ферран Торрес. Источник добавляет, что «сине-гранатовые» также будут готовы выслушать предложения по продаже Рафиньи Диаса, который перешёл в команду прошлым летом из «Лидса».

Напомним, Торрес и Фати не хотят покидать «Барселону», но руководству нужно продать этих футболистов, чтобы профинансировать приход более важных игроков для проекта главного тренера Хави Эрнандеса.

Фати ранее был интересен «Манчестер Юнайтед», а Торреса связывали с переходом в мадридский «Атлетико» и «Астон Виллу».