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«Барселона» выставила Феррана Торреса и Ансу Фати на трансфер

19 Мая 2023 • 11:44 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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20.05 22:00

Каталонская «Барселона» выставила на трансфер двух атакующих футболистов. Как сообщает журналист Ферран Мартинес, в списке на продажу теперь находятся нападающие Ансу Фати и Ферран Торрес. Источник добавляет, что «сине-гранатовые» также будут готовы выслушать предложения по продаже Рафиньи Диаса, который перешёл в команду прошлым летом из «Лидса».

Напомним, Торрес и Фати не хотят покидать «Барселону», но руководству нужно продать этих футболистов, чтобы профинансировать приход более важных игроков для проекта главного тренера Хави Эрнандеса.

Фати ранее был интересен «Манчестер Юнайтед», а Торреса связывали с переходом в мадридский «Атлетико» и «Астон Виллу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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