Наставник «Тоттенхэма» Мэйсон высказался о будущем Ленгле

Временный главный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон рассказал о планах клуба на центрального защитника Клемана Ленгле.

27-летний футболист выступает за «шпор» на правах аренды из «Барселоны» до конца текущего сезона.

«Останется ли Ленгле? Уверен, летом мы обсудим этот вопрос. На данный момент я об этом не думаю, но уже могу сказать, что Клеман – тот игрок, которого мы хотели бы видеть у себя на предсезонном сборе», – приводит Mundo Deportivo слова Мэйсона.

Контракт Клемана Ленгле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне француз провёл 33 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах.