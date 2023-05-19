Хави раскрыл приоритетную задачу «Барселоны» на трансферном рынке

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий по поводу планов клуба на трансферное лето.

«Мы не знали, останется ли Бускетс. Теперь приоритетом для нас является подписание опорного полузащитника», - сказал Хави, чьи слова приводит испанский Sport.

Как известно, недавно было официально объявлено об уходе из «Барселоны» Бускетса по завершению сезона.

Хави дал понять, что «сине-гранатовым» интересен полузащитник Мартин Субименди из «Реала Сосьедад».

«Субименди – прекрасный опорный полузащитник. Он хорош как с мячом, так и без мяча, он выигрывает дуэли. Он понимает модель, которая нам нравится», - сказал рулевой «Барселоны».