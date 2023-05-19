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Хави раскрыл приоритетную задачу «Барселоны» на трансферном рынке

19 Мая 2023 • 17:19 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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20.05 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий по поводу планов клуба на трансферное лето.

«Мы не знали, останется ли Бускетс. Теперь приоритетом для нас является подписание опорного полузащитника», - сказал Хави, чьи слова приводит испанский Sport.

Как известно, недавно было официально объявлено об уходе из «Барселоны» Бускетса по завершению сезона.

Хави дал понять, что «сине-гранатовым» интересен полузащитник Мартин Субименди из «Реала Сосьедад».

«Субименди – прекрасный опорный полузащитник. Он хорош как с мячом, так и без мяча, он выигрывает дуэли. Он понимает модель, которая нам нравится», - сказал рулевой «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Хави Эрнандес Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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