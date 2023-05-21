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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» проиграла дома впервые в сезоне

21 Мая 2023 • 00:10 Комментировать (3)
Барселона
1:2
Реал Сосьедад
окончен

Каталонская «Барселона» добыла чемпионский титул испанской Ла Лиги в предыдущем туре и расслабилась, проиграв в субботу вечером дома «Реал Сосьедад».

Это было первое поражение «Барселоны» на домашнем стадионе в текущем сезоне (исключительно в рамках чемпионата, конечно же  - в других турнирах она проигрывала), более того - впервые «Барселона» пропустила дома с игры, ранее это случалось лишь после назначения пенальти в ворота Марк-Андре тер Штегена.

В следущем туре клуб, ставший чемпионом Испании в 27-й раз, сразится с «Вальядолидом», это случится уже через три дня, двадцать третьего мая, во вторник. 

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Барселона
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Комментарии (3)
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Barcelona-Champions
21 Мая 2023 в 00:25
Жаль, что проиграли, но понять их можно. Будучи в ранге чемпионов, каталонцы играли в релакс-режиме против мотивированных басков. Хотя можно было и получше на родном Камп Ноу перед своими болельщиков в ранге чемпионов.
pol-black
21 Мая 2023 в 00:17
празднование - это конечно хорошо, но могли бы и получше сыграть сегодня. оборона - полный отстой. втроём бегать за одним игроком и оставлять свободным другого - ну детский сад просто. конечно, можно говорить, что оба гола пришли после фолов соперника, и на судью кивать, но всё же сами сыграли очень плохо. в нападении тоже ничего толкового не показали. хоть Лёва забил. Дембеле снова нулевой был, ни одного толкового действия. не, нужно его продавать. Кунде кстати тоже оказался паршивым приобретением, постоянные ошибки.
надеюсь, после празднований руководство включит голову и займётся трансферами исходящими и приходящими.
Barcelona-Champions
21 Мая 2023 в 00:21
Видимо, были на расслабоне, тяжелое бремя, славы, так сказать:)
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