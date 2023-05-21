«Барселона» проиграла дома впервые в сезоне

Каталонская «Барселона» добыла чемпионский титул испанской Ла Лиги в предыдущем туре и расслабилась, проиграв в субботу вечером дома «Реал Сосьедад».

Это было первое поражение «Барселоны» на домашнем стадионе в текущем сезоне (исключительно в рамках чемпионата, конечно же - в других турнирах она проигрывала), более того - впервые «Барселона» пропустила дома с игры, ранее это случалось лишь после назначения пенальти в ворота Марк-Андре тер Штегена.

В следущем туре клуб, ставший чемпионом Испании в 27-й раз, сразится с «Вальядолидом», это случится уже через три дня, двадцать третьего мая, во вторник.