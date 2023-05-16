Многие клубы заинтересованы в аренде Пабло Торре из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре может отправиться в аренду перед началом следующего сезона.

20-летний футболист не получает регулярной игроков практики в первой команде «сине-гранатовых», однако каталонский клуб не отпустил его в аренду зимой, несмотря на имевшиеся предложения. По информации Sport, к хавбеку сохраняется интерес со стороны. Фаворитом в борьбе за подписание Торре считается «Вильярреал», чей тренер Кике Сетьен является давним другом отца игрока Эстебана Торре.

Пабло Торре перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Расинга». В нынешней кампании он принял участие в десяти матчах, отметившись одним голом.