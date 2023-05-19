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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави потребует у Лапорты повышение зарплаты

19 Мая 2023 • 14:32 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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20.05 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что заслуживает получить значительную прибавку к зарплате по новому контракту. По информации от журналиста Луиса Рохо, на встрече с президентом Жоаном Лапортой на следующей неделе Хави попросит повышение денежного оклада.

Эрнандес считает, что доказал свою состоятельность победой в Ла Лиге, где «Барселона» довольно уверенно обошла мадридский «Реал», выиграв титул за четыре тура до конца.

Хави в данный момент зарабатывает 4 миллиона евро в год в «Барселоне». Руководство каталонского клуба не против повысить испанцу зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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