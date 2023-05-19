Хави потребует у Лапорты повышение зарплаты

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что заслуживает получить значительную прибавку к зарплате по новому контракту. По информации от журналиста Луиса Рохо, на встрече с президентом Жоаном Лапортой на следующей неделе Хави попросит повышение денежного оклада.

Эрнандес считает, что доказал свою состоятельность победой в Ла Лиге, где «Барселона» довольно уверенно обошла мадридский «Реал», выиграв титул за четыре тура до конца.

Хави в данный момент зарабатывает 4 миллиона евро в год в «Барселоне». Руководство каталонского клуба не против повысить испанцу зарплату.