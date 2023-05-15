Рафинья намекнул, что останется в «Барселоне»

Игрок атаки «Барселоны» Рафинья Диас намекнул, что останется в стане «сине-гранатовых» и на следующий сезон.

«Выиграть титул здесь в «Барсе» - это лучше, чем я себе представлял. В следующем сезоне постараемся добиться большего», - делится словами вингера Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Вчера вечером «Барселона» официально стала чемпионом Испании.

Напомним, что Рафинья присоединился к «Барсе» летом прошлого года, перейдя из английского «Лидса» за 58 млн евро. Контракт 26-летнего бразильца с каталонским грандом действует до середины 2027 года.

В текущем сезоне за свой клуб он провёл 46 матчей во всех пяти официальных турнирах, в которых оформил 10 голов и 12 ассистов.

Рафинья не хочет сидеть в запасе в следующем сезоне