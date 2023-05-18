Ла Лига одобрит план «Барселоны» по возвращению Месси

Ла Лига не станет препятствовать переходу в «Барселону» Лионеля Месси.

Из-за финансовых трудностей каталонского клуба возвращение аргентинца подвергалось сомнением, однако теперь, как сообщает журналист Гастон Эдуль, руководство лиги готово дать зелёный свет плану «Барселоны» – произойдёт это уже завтра. Таким образом, судьба перехода суперзвезды теперь полностью зависит от самого клуба и его президента Жоана Лапорты.

Действующее трудовое соглашение Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен» истекает в конце июня. У футболиста также есть вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии.