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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига одобрит план «Барселоны» по возвращению Месси

18 Мая 2023 • 20:40 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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20.05 22:00

Ла Лига не станет препятствовать переходу в «Барселону» Лионеля Месси.

Из-за финансовых трудностей каталонского клуба возвращение аргентинца подвергалось сомнением, однако теперь, как сообщает журналист Гастон Эдуль, руководство лиги готово дать зелёный свет плану «Барселоны» – произойдёт это уже завтра. Таким образом, судьба перехода суперзвезды теперь полностью зависит от самого клуба и его президента Жоана Лапорты.

Действующее трудовое соглашение Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен» истекает в конце июня. У футболиста также есть вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ Ла Лига трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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