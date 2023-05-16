«Барселона» готова расстаться с четырьмя игроками в летнее трансферное окно.

Речь идёт о вингерах Ансу Фати и Ферране Торресе, а также о полузащитнике Франке Кесси и левом защитника Жорди Альбе. По данным Sport, уже на следующей неделе рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес сообщит всем вышеперечисленным футболистам о том, что в предстоящее трансферное окно им придётся искать себе новый клуб.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Ансу Фати в 35 млн евро, Феррана Торреса – в 30 млн, Франка Кесси – в 28 млн, Жорди Альбы – в 5 млн. Интерес к первым трём игрокам, по слухам, проявляют представители Английской премьер-лиги.