Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри рассказал, как Месси помогал ему адаптироваться в «Барселоне»

17 Мая 2023 • 01:28 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Полузащитник «Барселоны» Педри вспомнил о первых днях пребывания в «Барселоне».

Каталонский гранд подписал юного футболиста из «Лас-Пальмаса» в 2019 году, сразу после этого отправив его в аренду в обратном направлении. В 2020 году Педри вернулся в «Барселону», где смог пробиться в основной состав.

«Во время моего дебюта в «Барселоне» я боялся даже зайти в раздевалку – вместо этого я оставался в спортзале. Месси подошёл ко мне и сказал, чтобы я не стеснялся. Его слова приободрили меня», – рассказал в интервью El Hormiguero 20-летний хавбек, на счету которого уже 109 матчей за «сине-гранатовых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
01:28 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, как Месси помогал ему адаптироваться в «Барселоне»
16 Мая
23:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена сократить зарплату Альбы на 60%
23:16 · Испания. Ла Лига
Хави в скором времени укажет на выход четырём игрокам «Барселоны» слухи
22:05 · Испания. Ла Лига
Многие клубы заинтересованы в аренде Пабло Торре из «Барселоны»
21:56 · Испания. Ла Лига
Агент Винисиуса рассказал, уйдёт ли игрок из «Реала» в будущем
21:06 · Испания. Ла Лига
Неймар хочет вернуться в «Барселону» 2
20:51 · Испания. Ла Лига
Парехо, на которого претендует «Барселона», близок к продлению контракта с «Вильярреалом»
18:59 · Англия. Премьер-лига
​«Барселоне» интересен лидер «Арсенала» - его могут обменять на Фати 3
18:54 · Испания. Ла Лига
​Деку всё ближе к назначению в «Барселоне»
18:09 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - самый неэффективный клуб топ-5 чемпионатов Европы
17:50 · Германия. Бундеслига
​«Реал» готовит официальное предложение по Беллингему
17:16 · Испания. Ла Лига
Ещё один спортивный директор покинет «Барселону» официально
16:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» будет бороться с «Реалом» за топ-защитника
16:53 · Италия. Серия А
«Идеальная замена для Бускетса» - «Барселона» настаивает на приобретении Амрабата
15:44 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла усиление в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем