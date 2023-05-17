Педри рассказал, как Месси помогал ему адаптироваться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри вспомнил о первых днях пребывания в «Барселоне».

Каталонский гранд подписал юного футболиста из «Лас-Пальмаса» в 2019 году, сразу после этого отправив его в аренду в обратном направлении. В 2020 году Педри вернулся в «Барселону», где смог пробиться в основной состав.

«Во время моего дебюта в «Барселоне» я боялся даже зайти в раздевалку – вместо этого я оставался в спортзале. Месси подошёл ко мне и сказал, чтобы я не стеснялся. Его слова приободрили меня», – рассказал в интервью El Hormiguero 20-летний хавбек, на счету которого уже 109 матчей за «сине-гранатовых».