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«Бавария» давно в курсе об интересе «Барселоны» и «Реала» к Киммиху

17 Мая 2023 • 13:29 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
20.05 19:30

Мюнхенская «Бавария» уже давно знает об интересе двух испанских гигантов к полузащитнику Йозуа Киммиху. Как сообщает журналист Керри Хау, в руководстве «красной машины» в курсе о том, что немец привлекает внимание «Реала» и «Барселоны».

Отмечается, что «Бавария» не будет называть цену потенциального трансфера. Мюнхенский клуб до последнего будет настаивать на том, что футболист не продаётся. У Киммиха есть контракт с «Баварией» до лета 2025 года.

28-летний Киммих начинал выступать за «Баварию» ещё в то время, когда командой руководил Хосеп Гвардиола. Немец выиграл с мюнхенским клубом Лигу чемпионов в 2020 году.

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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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