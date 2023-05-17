«Бавария» давно в курсе об интересе «Барселоны» и «Реала» к Киммиху

Мюнхенская «Бавария» уже давно знает об интересе двух испанских гигантов к полузащитнику Йозуа Киммиху. Как сообщает журналист Керри Хау, в руководстве «красной машины» в курсе о том, что немец привлекает внимание «Реала» и «Барселоны».

Отмечается, что «Бавария» не будет называть цену потенциального трансфера. Мюнхенский клуб до последнего будет настаивать на том, что футболист не продаётся. У Киммиха есть контракт с «Баварией» до лета 2025 года.

28-летний Киммих начинал выступать за «Баварию» ещё в то время, когда командой руководил Хосеп Гвардиола. Немец выиграл с мюнхенским клубом Лигу чемпионов в 2020 году.