Парехо, на которого претендует «Барселона», близок к продлению контракта с «Вильярреалом»

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо ведёт переговоры с клубом о новом контракте.

Действующее соглашение 34-летнего игрока истекает в 2024 году, и «Барселона» намеревалась подписать хавбека в предстоящее трансферное окно в качестве возможной замены Серхио Бускетсу. По сведениям журналиста Маттео Моретто, сделать это будет трудно: Парехо ведёт продвинутые переговоры с «Вильярреалом» о новом контракте, стороны могут достичь договорённости уже в ближайшее время. Сам футболист хотел бы остаться в своём клубе.

В активе Даниэля Парехо шесть ассистов и три гола в 47 поединках нынешнего сезона.