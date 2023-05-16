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Чемпионат Испании. Ла Лига

Парехо, на которого претендует «Барселона», близок к продлению контракта с «Вильярреалом»

16 Мая 2023 • 20:51 Комментировать
Жирона
...
Вильярреал
20.05 15:00

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо ведёт переговоры с клубом о новом контракте.

Действующее соглашение 34-летнего игрока истекает в 2024 году, и «Барселона» намеревалась подписать хавбека в предстоящее трансферное окно в качестве возможной замены Серхио Бускетсу. По сведениям журналиста Маттео Моретто, сделать это будет трудно: Парехо ведёт продвинутые переговоры с «Вильярреалом» о новом контракте, стороны могут достичь договорённости уже в ближайшее время. Сам футболист хотел бы остаться в своём клубе.

В активе Даниэля Парехо шесть ассистов и три гола в 47 поединках нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Даниэль Парехо трансферы футбола - лето 2023
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ЖИРОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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