«Реал» продолжает следить за Чуквуезе

Мадридский «Реал» продолжает наблюдать за вингером «Вильярреала» Самуэлем Чуквуезе. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, трансфер нигерийца всерьёз обсуждается в руководстве «королевского клуба».

«Реал» хочет усилить атаку в ближайшее межсезонье, а Чуквуезе является одним из приоритетных кандидатов. Самуэль сумел впечатлить руководство своей игрой в нынешнем сезоне. Напомним, в матче против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» нигериец оформил дубль и принёс «Вильярреалу» волевую победу.

В трансфере Чуквуезе также заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги. В частности с игроком не прочь воссоединиться главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, который ранее работал в «Вильярреале».