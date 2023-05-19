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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продолжает следить за Чуквуезе

19 Мая 2023 • 11:23 Комментировать
Жирона
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Вильярреал
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20.05 15:00

Мадридский «Реал» продолжает наблюдать за вингером «Вильярреала» Самуэлем Чуквуезе. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, трансфер нигерийца всерьёз обсуждается в руководстве «королевского клуба».

«Реал» хочет усилить атаку в ближайшее межсезонье, а Чуквуезе является одним из приоритетных кандидатов. Самуэль сумел впечатлить руководство своей игрой в нынешнем сезоне. Напомним, в матче против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» нигериец оформил дубль и принёс «Вильярреалу» волевую победу.

В трансфере Чуквуезе также заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги. В частности с игроком не прочь воссоединиться главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, который ранее работал в «Вильярреале».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Самуэль Чуквуезе трансферы футбола - лето 2023
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