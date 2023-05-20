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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» в компенсированное время забил победный гол в ворота «Жироны»

20 Мая 2023 • 17:03 Комментировать
Жирона
1:2
Вильярреал
окончен

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Жирона» и «Вильярреал», которые на протяжении последнего месяца лишь раз теряли очки и всерьез претендуют на еврокубки. В равной борьбе прошла эта встреча. На девятой минуте Николас Джексон создал супермоммент для Йереми Пины, который без труда поразил пустой угол ворот. Аналогично и Давид Лопес сравнял счет. Игра катилась к ничьей, но Джексон помог Херарду Морено вырвать победу - 2:1.

«Вильярреал» всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Соперник седьмой с риском откатиться вглубь таблицы.

Протокол игры  
Жирона1:2Вильярреал
  9'Пино Йереми (0:1)
(1:1) Давид Лопес24'  
  90'Морено Херард (1:2)
Гассанига ПаулоМартинес АрнауБуэно СантьягоХуанпе ХуанГутьеррес Мигель 78' (Эрнандес Хави V ( 78') Давид Лопес  55' 59' (Стуани Кристиан ( 59') Коуто Ян 72' (Рейньер Жезус ( 72') Цыганков ВикторМартин ИванРикельме РодригоКастельянос Валентин 59' (Эррера Янгель ( 59'  71')
Запасные: Калленс АлександрХуан Карлос МартинФуйдиас ТониФернандес ВалериРока Касалс ХоэльАртеро РикардБернардо Эспиноса
Рейна ПепеФойт Хуан 68' (Фемения Кико ( 68') Манди АиссаКуэнка ХорхеПедраса Альфонсо 63' (Морено Альберто ( 63') Террац Рамон 62' (Морено Херард ( 62') Капу ЭтьенЧуквезе Саму 62' (Ло Чельсо Джовани ( 62') Баэна АлехандроПино Йереми  23' 80' (Тригерос Мануэль ( 80') Джексон Николас
Запасные: Йоргенсен ФилипJorge PascualХассан ХессемМохика ХоанГарсия Карло
20 мая. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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