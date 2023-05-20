«Вильярреал» в компенсированное время забил победный гол в ворота «Жироны»

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Жирона» и «Вильярреал», которые на протяжении последнего месяца лишь раз теряли очки и всерьез претендуют на еврокубки. В равной борьбе прошла эта встреча. На девятой минуте Николас Джексон создал супермоммент для Йереми Пины, который без труда поразил пустой угол ворот. Аналогично и Давид Лопес сравнял счет. Игра катилась к ничьей, но Джексон помог Херарду Морено вырвать победу - 2:1.
«Вильярреал» всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Соперник седьмой с риском откатиться вглубь таблицы.
Протокол игры
|9'Пино Йереми (0:1)
|(1:1) Давид Лопес24'
|90'Морено Херард (1:2)
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Буэно Сантьяго•Хуанпе Хуан•Гутьеррес Мигель78' (Эрнандес Хави V (78') •Давид Лопес 55'59' (Стуани Кристиан (59') •Коуто Ян72' (Рейньер Жезус (72') •Цыганков Виктор•Мартин Иван•Рикельме Родриго•Кастельянос Валентин59' (Эррера Янгель (59') 71'
Рейна Пепе•Фойт Хуан68' (Фемения Кико (68') •Манди Аисса•Куэнка Хорхе•Педраса Альфонсо63' (Морено Альберто (63') •Террац Рамон62' (Морено Херард (62') •Капу Этьен•Чуквезе Саму62' (Ло Чельсо Джовани (62') •Баэна Алехандро•Пино Йереми 23'80' (Тригерос Мануэль (80') •Джексон Николас
20 мая. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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