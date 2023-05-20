«Вильярреал» в компенсированное время забил победный гол в ворота «Жироны»

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Жирона» и «Вильярреал», которые на протяжении последнего месяца лишь раз теряли очки и всерьез претендуют на еврокубки. В равной борьбе прошла эта встреча. На девятой минуте Николас Джексон создал супермоммент для Йереми Пины, который без труда поразил пустой угол ворот. Аналогично и Давид Лопес сравнял счет. Игра катилась к ничьей, но Джексон помог Херарду Морено вырвать победу - 2:1.

«Вильярреал» всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Соперник седьмой с риском откатиться вглубь таблицы.