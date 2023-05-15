Ло Чельсо готов перейти в «Астон Виллу»

Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо готов в очередной раз сменить клубную прописку. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинец не против воссоединиться с бывшим тренером «Вильярреала» Унаи Эмери в «Астон Вилле». Бирмингемская команда проявляет активный интерес к хавбеку.

Напомним, права на Ло Чельсо до сих пор принадлежат лондонскому «Тоттенхэму». За «Вильярреал» футболист выступает в аренде, по истечению которой вернётся в расположение «шпор». Новый тренер «Тоттенхэма» должен решить, нужен ли ему Джовани. Если аргентинца будет велено продать, «Астон Вилла» станет главным претендентом на трансфер.